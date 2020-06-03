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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تعيش على تنفس صناعي.. تطورات حالة رجاء الجداوي بالعناية المركزة

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 01:27 م
رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
مصطفى دياب
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كشفت مصادر لـ"الدستور" أن الفنانة رجاء الجداوي المصابة بفيروس كورونا المستجد، وتتلقى العلاج في مستشفى عزل أبوخليفة -المخص لاستقبال مصابي فيروس كورونا المستجد-، وضعت على جهاز تنفس صناعي موصل بسباب -جهاز ضخ الهواء المستمر الإيجابي للرئتين- الذي يدخل من الأنف أو الفم حتى بداية الحنجرة لضخ الأكسجين للرئتين، وليس عن طريق أنبوبة حنجرية.

وأشارت إلى أن الأنبوبة الحنجرية هي المرحلة الأخيرة حال تدهور صحتها.

وأوضحت المصادر أنها مازالت على جهاز التنفس الصناعي، وما يتردد حول وفاتها عار تمامًا عن الصحة وأن لجنة من وزارة الصحة باشرت حالتها أمس.

وكانت الفنانة رجاء الجداوي، شعرت بضيق في التنفس وآلم في الصدر وصداع في الرأس ودوخة، فجر الثلاثاء، وتم تحويلها إلى غرفة العناية المركزة، بعد أن عانت من نقص في نسبة الأكسجين في الدم، تراوحت نسبته بين 87 إلى 89، ووضعت "ماسك فنتوري" للأكسجين، ومساء السبت وضعت على جهاز تنفس صناعي "سباب" غير تدخلي.

وأجرت الفنانة رجاء الجداوي تحليلها الأول يوم 27 مايو الماضي، وأثبتت التحاليل إيجابية إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد أن شعرت 28 رمضان الماضي بارتفاع درجة الحرارة والتي وصلت لـ39 درجة، عقبها أجرت التحاليل التي أثبتت إيجابية إصابتها، ونقلت للغرفة 212 بالدور الثاني في مستشفى عزل أبوخليفة لتلقي العلاج اللازم، واختفت الأعراض عليها بعد وصولها مستشفى العزل.

يذكر أن "الدستور" انفردت بخبر نقلها للعناية المركزة، وكذلك خبر إصابتها  بفيروس كورونا المستجد، وتفاصيل حالتها الصحية، وإيجابية أول تحاليل لها داخل مستشفى أبوخليفة.

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