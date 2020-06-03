48 مليون جنيه حصيلة الإنتاج السمكى

كشف أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن خريطة الإنتاج السمكى بمصر، والذى بلغت القيمة الإجمالية له 48.2 مليون جنيه خلال عام على مستوى الجمهورية، إذ حافظت كفرالشيخ على الصدارة مستحوذة على النصيب الأكبر من الإنتاج بقيمة 19.6 مليون جنيه، يليها دمياط 7.1 مليون جنيه، ثم بورسعيد 6 ملايين جنيه.وأضاف جهاز الإحصاء أن محافظتى البحيرة والشرقية ساهما بقيمة مرتفعة من الإنتاج السمكى خلال عام 2017- 2018، حيث بلغت قيمة الإنتاج السمكى بمحافظة البحيرة 4.5 مليون جنيه، والشرقية 4.3 مليون جنيه، الدقهلية 1.1 مليون جنيه، البحر الأحمر 888 ألف جنيه، الأقصر 727 ألف جنيه، الإسماعيلية 651 ألف جنيه، الفيوم 583 ألف جنيه، المنيا 205 آلاف جنيه.