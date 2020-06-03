طلب إحاطة لتوعية المواطنين ببروتوكول العلاج بالمنزل

تقدمت الدكتور مي البطران، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزارء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بشأن ضرورة قيام الوزارة بتوعية المواطنين ببروتوكول العلاج ضد فيروس كورونا المستجد.وأشارت البطران إلى أن بروتوكول العلاج بتضمن 4 مراحل، تبدأ بالعزل المنزلي وتناول الأدوية حال وجود بعض أعراض الفيروس، وآخرها دخول المستشفى وذلك عند الحالات المتقدمة والتي تتمثل في الارتفاع المستمر في درجة الحرارة وضيق التنفس.وأوضحت النائبة البرلمانية، في بيان اليوم، أنه في ظل ارتفاع أرقام الإصابة بفيروس كورونا وتوقعات بزيادة هذه الأعداد في المرحلة الحالية، أصبح من الضروري تقديم شرح كاف للمواطنين عن طريق استخدام وسائل الإعلام ومواقع التواصل التابعة للوزارة ورئاسة مجلس الوزراء، بكيفية استخدام العلاج والمراحل التي يمر بها المريض مع بداية الشعور بالاعراض، مؤكدة أن الدولة أدارت الأزمة بشكل جيد ومناسبة بسبب وجود خطة استباقية، فضلًا عن اتخاذها القرارات الصحيحة وحزمة إجراءات قوية لتقليل عدد الإصابات، ومنع المخالطة، حتى يمكن حصار المرض، ووقف انتشاره.وتابعت "مع تزايد الأعداد، قد لا تكفي الأسرّة بالمستشفيات لاستقبال حالات كورونا، وهم في حاجة ماسة للرعاية الطبية، لذلك لا بدّ من وجود شرح كاف بالتفاصيل عن كيفية استخدام البروتوكول بجميع مراحله.أشارت عضو مجلس النواب إلى أن المشكلة الأكبر التى قد تواجهها الطواقم الطبية تكون في حالة وصول المصابين لأعداد كبيرة، وبأكثر من طاقة المستشفيات خلال الفترة المقبلة، لذلك يجب توعية المواطنين وتقديم كافة المعلومات التي ينتهجها المُصاب خلال فترة علاجه في المنزل، مطالبة بضرورة إحالة الطلب للجلسة العامة، لسرعة مناقشته والعمل علي تطبيقه في أسرع وقت ممكن لإنقاذ حياة المصريين.