السكة الحديد: نتعامل مع أي إصابة أو اشتباه بكورونا فورًا

كشف المهندس أشرف رسلان، رئيس الهيئة القومية للسكك الحديد، أن هناك غرفة مشكلة من العاملين بالتشغيل في هيئة السكة الحديد تتلقى جميع البيانات التشغيلية على مستوى الشبكة، ومن ضمنها أي إجراءات خاصة بالركاب.وأضاف رسلان خلال تصريحات لبرنامج "هذا الصباح"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الغرفة تتعامل مع أي إصابة أو اشتباه للإصابة بفيروس كورونا فورًا، وفق مجموعة من الآليات.وأوضح رئيس الهيئة القومية للسكك الحديد أن الهيئة تقوم بجميع أعمال التعقيم والنظافة، لمنع انتشار الفيروس، متابعًا أن تعقيم المحطات الرئيسية يستمر لمدة ساعتين، إضافة إلى تعقيم شباك التذاكر، ومقاعد الجلوس والقطارات.