الطريق الدائرى يتحول إلى مطار للطائرات الورقية (صور)

لم تترك جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" بابًا للتغيير إلا وطرقته بقوة من إغلاق المقاهي والأندية والمولات والقضاء على التكدسات في أكثر الطرق زحامًا وتعليق حركة الطيران بين الدول، إلا أن المفاجأة كانت في تحول الطريق الدائري إلى مطار ليس للطائرات المروحية وإنما الورقية.مع بدء انكسار شمس كل يوم نحو الغروب يبدأ هواة الطائرات الورقية في الانتشار على طول الطريق الدائري حيث تتناقص أعداد السيارات معلنة اقتراب حلول حظر التجوال، لتنطلق المنافسة في التحليق بسماء القاهرة.وبعدما تسبب كورونا في زيارة أوقات الفراغ لدى الكثيرين، احتدت المنافسة ما بين الصغير والكبير، دون تمييز سوى التفرد في حجم الطائرات وجودة الخيط المستخدم في التحليق وقدرته على الثبات أثناء جنوح مثيلاتها بما يعرف بالاصطياد.وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد أعلن عن تعديل مواعيد الحظر لتبدأ من 8 مساء حتى 5 صباحًا، بعد أن كانت من 8 مساء حتى 6 صباحًا، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار عدوى الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد- 19.