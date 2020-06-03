الصين تسجل إصابة مؤكدة جديدة بكورونا

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، إن البلاد سجلت إصابة واحدة مؤكدة جديدة بفيروس كوروناالمستجد في الثاني من يونيو وأربع حالات لم تظهر عليها أعراض.وأضافت أن حالة الإصابة المؤكدة وافدة من الخارج، وكان بر الصين الرئيسي قد سجل خمس حالات مؤكدة في أول يونيو جميعها وافدة من الخارج، بالإضافة إلى عشر حالات دون أعراض.ولا تحسب الصين المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض المرض كحالات مؤكدة، وبذلك يصل العدد الإجمالي لإصابات كورونا في البر الرئيسي إلى 83021، ويظل عدد وفيات المرض مستقرا عند 4634.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.