عدد المتعافين من كورونا حول العالم يتخطى حاجز الـ3 ملايين حالة

تخطى عدد المتعافين من فيروس كورونا حاجز الثلاثة ملايين شخص حول العالم، وفقًا لإحصاء أعده موقع "وورلد ميترز" المتتبع للحالة الوبائية لانتشار الفيروس.وبحسب إحصاء الموقع وصل عدد حالات الإصابة بالفيروس إلى 6 ملايين 473 ألفا و690 حالة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 381 ألفا 709 حالات.وتأتي الولايات المتحدة في صدارة الدول الأكثر تضررًا من انتشار كورونا مسجلة أكثر من 108 آلاف وفاة ونحو مليون و881 ألف إصابة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ظهر في آواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.