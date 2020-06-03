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الأربعاء 03 يونيو 2020 الموافق 11 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فريق طبى كوبى متخصص فى العناية المركزة يصل إلى الكويت.. غدًا

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 02:09 ص
الكويت
الكويت
وكالات
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كشفت صحيفة كويتية أنّ فريقًا طبيًّا من كوبا سيصل إلى البلاد خلال 48 ساعة، لمساعدة ومساندة الفرق الطبية في مكافحة فيروس كورونا.

ونقلت صحيفة "الرأي" الكويتية، في عددها الصادر اليوم الأربعاء، عن مصادر القول: "إن الفريق الطبي يضم كوادر طبيّة وتمريضية متخصّصة في العناية المركزة، والتي ستعاون الفرق الطبية في أداء مهمتها"،علمًا بأن كوبا أرسلت فرقًا طبية إلى إيطاليا ودول أخرى عدة تعاني من انتشار كورونا.

وأوضحت المصادر، أنّ الفريق الطبي المكون من 300 طبيب وممرض سيصل إلى البلاد على الأرجح غدًا الخميس بعد إنهاء كل الإجراءات ذات الصلة بهذا الشأن.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ظهر في آواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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