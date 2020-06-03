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محمد العسيري
الأربعاء 03 يونيو 2020 الموافق 11 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الأسد الأربعاء 3 يونيو 2020

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 01:54 ص
برج الأسد
برج الأسد
سارة ساويرس
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الأسد اليوم الأربعاء الموافق 3 يونيو 2020، كالتالي:

مهنيًا: حاذر لأنك تميل إلى المشاكسة والمواجهة وطرح التحديات في كل المجالات حتى مع الزملاء والعاملين معك.

عاطفيًا: الأوضاع العاطفية تبقى جيدة لا بل ممتازة، لقاء عذب جدًّا مع شخص ينال إعجابك ويخطف تفكيرك ويشتت أفكارك.

صحيًا: تبدو صاحب إرادة صلبة وتصميم على التخلص من الوزن الزائد، وتكون محط إعجاب الجميع.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

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