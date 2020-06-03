وزيرة الصحة: 376 مستشفى لاستقبال الحالات المشتبه بإصابتها بكورونا

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن هناك 376 مستشفى لاستقبال حالات ومصابي كورونا، مشيرة إلى أن الطاقة الاستيعابية بتلك المستشفيات تصل إلى 50 ألف سرير.وأضافت وزيرة الصحة، خلال تصريحاتها المذاعة ببرنامج "المواجهة" عبر فضائية "extra news"، مساء الثلاثاء، أن هناك أكثر من 3800 غرفة عناية مركزة لاستقبال الحالات الطارئة، موضحة أنه يتوفر 2300 جهاز تنفس صناعي داخل المستشفيات.وتابعت وزيرة الصحة، أنه يوجد أكثر من 1000 سيارة متنقلة وأكثر من 5000 مركز طبي لتقديم العلاج اللازم للأسر المخالطة والعزل المنزلي.وقامت وزيرة الصحة، بزيارة تفقدية مفاجئة لمستشفى حميات العباسية والمطرية التعليمي، في إطار الجولات المتوالية لوزيرة الصحة لمتابعة سير العمل والاطمئنان على تقديم الخدمة للمرضى في أفضل صورة.وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن خروج 380 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6827 حالة حتى اليوم.وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7642 حالة، من ضمنهم الـ 6827 متعافيًا.وأضاف أنه تم تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 47 حالة جديدة.وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 27536 حالة من ضمنهم 6827 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1052 حالة وفاة.وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".