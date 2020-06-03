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الأربعاء 03 يونيو 2020 الموافق 11 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

طبيب فلسطينى متطوع بعزل إسنا: أهلى شجعونى على رد الجميل لمصر

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 05:14 ص
الدكتور عارف الفرة
الدكتور عارف الفرة
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تطوع الدكتور عارف الفرة، طبيب فلسطيني، للعمل في مستشفى عزل مدينة إسنا، ومقابلة المصابين بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي على خلفية رد الجميل إلى أهله المصريين، ومن قبيل الإنسانية.

وصرح "الفرة" قائلًا:" ما قمت به شرف لكل إنسان وطبيب تعلم على أرض مصر، فأنا تربيت في فلسطين لكن تخرجت في عام 2014 من مستشفى القصر العيني بمصر".

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن مصر هي الشقيقة الكبرى لفلسطين، ودائمًا ما تدعمها وتساندها بشكل مستمر، متابعًا:"ما قمت به لا يساوي شئ تجاه الأعمال الكبرى من الدولة الأم مصر تجاه فلسطين.. كان هناك تشجيع من أهلي في فلسطين على خطوتي هذه وكانوا يدعون لى ويشكروني على ذلك".

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