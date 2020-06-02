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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

والد شهيد الشهامة: قلوبنا ما زالت تتألم على فراق نجلى

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 11:51 م
محمود البنا
محمود البنا
سناء إسماعيل
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تحدث محمد البنا، والد محمود البنا الشهير بـ"شهيد الشهامة"، عن تأييد الحكم بالسجن 15 عامًا على قاتل نجله، قائلًا:"الحمد الله على كل شيء.. لكن ما زالت قلوبنا موجوعة وتتألم على محمود لأنه كان شابًا صالحًا لأسرته والمجتمع.. ولكن فى النهاية هى أقدار الله سبحانه وتعالى.. وكنت أتمنى أن يكون هناك قانون يشفى غليلنا".

وأضاف البنا، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة "الأولى" المصرية، أنه كان يتمنى أن يحدث تعديل فى قانون العقوبات حتى يكون رادعًا فى مثل قضية نجله، متابعًا:"يحدث تعديل أو اسثتناء في مثل هذه القضايا كما يحدث فى بعض الدول حتى يكون هناك ردع".

وأكد أنه، كان يتعرض للاستفزاز من قبل أهل الجاني في الجلسات الأولى للقضية، بغرض أن يجروه إلى ارتكاب خطأ، إلا أنه فوت ذلك عليهم، من أجل أن يصل إلى القصاص العادل لنجله.

وقضت محكمة جنايات الطفل بشبين الكوم في المنوفية بمصر، بالسجن 15 عامًا بحق محمد راجح، قاتل الشاب محمود البنا المعروف إعلاميًا في مصر بـ"ضحية الشهامة" حيث كان القاتل محمد أشرف راجح يعتدي على فتاة وسط الشارع فتدخل المجني عليه محمود البنا، لمحاولة إنقاذ الفتاة من يد القاتل وتطورت المشادة حتى قام راجع بقتله.

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