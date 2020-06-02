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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

رئيس البريد الجديد: تطوير العنصر البشرى وتأهيله على الحلول الرقمية ضمن أولوياتى

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 11:14 م
الدكتور شريف فاروق
الدكتور شريف فاروق
طارق عتمان
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تسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى ميكنة مكاتب البريد وتحويلها إلى منافذ رقمية لإتاحة جميع الخدمات الحكومية الإلكترونية بها ضمن خطة بناء مصر الرقمية، وتنتشر مكاتب الهيئة التى يصل عددها إلى 4 آلاف على مستوي الجمهورية لخدمة 25 مليون شخص في حين بلغ حجم الودائع بالهيئة 218 مليار جنيه ما يؤكد على ثقة المصريين فيها.

في هذا الصدد، كشف الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة الهيئة الجديد عن أنه سيبدأ في دراسة جميع ملفات البريد خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى أنه متفائل بالعمل في الهيئة ووعي العاملين بالمنظومة البريدية.

وأكد فاروق في تصريح خاص لـ "الدستور" أن هناك 3 ملفات مهمة سيبدأ فيها مهام عمله الأول إعادة هيكلة وحوكمة هيئة البريد وتعظيم العوائد الاقتصادية للدولة منها خلال الفترة المقبلة، موضحا أن ملف التطوير سيشمل جميع قطاعات الهيئة منها الفروع والمناطق والإدارات الحسابية والمالية والشئون الإدارية بهدف الوصول بهيئة البريد لسابق عهدها كأكبر هيئة خدمية اجتماعية اقتصادية.

وأشار رئيس البريد الجديد، إلى أن الملف الثاني تطوير العنصر البشري والذي يعد أولي اهتماماته الحالية بعد تكليف وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت له بمهام عمله وتعيينه مساعدا للوزير لشئون تطوير البريد، موضحا أنه سيبدأ في برامج تدريب وتأهيل للعاملين بالهيئة على الحلول الرقمية ووسائل تكنولوجيا المعلومات المختلفة بما يضاهي أي بنك أو مؤسسة حكومية كبيرة.

وأوضح فاروق أن الملف الثالث سيشمل تطوير منظومة الخدمات في الهيئة بداية من ميكنة مكاتب البريد وتحويلها إلى وحدات ومنافذ رقمية لتقديم جميع الخدمات الشاملة سواء خدمات الحكومة الالكترونية أو المالية والحوالات البريدية وخدمات الشحن والطرود والحولات البريدية الداخلية والخارجية بما يحقق للهيئة عوائد اقتصادية جيدة في هذا المجال الواعد.

وأكد رئيس البريد أن منظومة الخدمات الرقمية ستضم خدمات التموين والإسكان والاستثمار والمرور والأحوال المدنية والشهر العقاري والتوثيق وصرف المعاشات، وأي منح استثنائية من الدولة والتأمين الصحي والتعليم، ودفع رسوم الجامعات وخدمات الضرائب والجمارك، وأيضا الخدمات المالية وفتح حسابات لعملاء هيئة البريد بهدف الحفاظ على موارد الهيئة حيث أن الدولة تستهدف الوصول بفروع البريد كمنافذ رقمية لجميع الخدمات الحكومية.

وأوضح فاروق أنه سيتم تطوير عملية الرقابة على أموال هيئة البريد من خلال منظومة رقمية حديثة لإدارة حسابات العملاء وأيضا الطرق المحاسبية وتحويل الأمول من فرع إلى آخر وأيضا منظومة نقل الأموال وتغذية الفروع والاستفادة من خبرته المصرفية في هذا الشأن، لافتا إلى أهمية الإسراع في تنفيذ جميع التكليفات بهدف دخول عصر البريد الذكي والاعتماد على الوسائل الإلكترونية في الدفع من خلال فيزا البريد الجديدة.

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