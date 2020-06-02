مجدي يعقوب يلبي رغبة الطبيب محمود سامي في لقائه

قال الإعلامي شريف عامر، إن فريق عمل الدكتور مجدي يعقوب، تواصل معه وأبلغه أنهم سيتواصلون مع الطيب محمود سامي، الذي فقد بصره في أثناء علاج مرضى كورونا، لتلبية رغبته في لقاء السير مجدي يعقوب.وقال الطبيب محمود سامي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "بحب السير مجدي يعقوب من زمان وهو مثلي الأعلى بسبب ما قدمه لمصر وللعالم".وأضاف: "كنت أشعر بغيرة إيجابية طوال حياتي من عدم قدرتي على تقديم مثل ما يقدمه السير مجدي يعقوب".ولفت الطبيب محمود سامي، إلى أنه يتلقى الرعاية اللازمة، وهناك اهتمام وتوجيه من الرئاسة بالاهتمام بحالته وتقديم ما يلزم للعلاج، مردفا: "أنا راضي وأحمد الله على كل شيء".