محافظ المنيا: لن نسمح لمن لا يرتدى كمامة أن يدخل مؤسسات الدولة

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن رئيس الحكومة وجه جميع المحافظين بالمرور على المستشفيات والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية، للمرضى والأطقم الطبية، مشيرًا إلى أنه خلال مروره اليوم الثلاثاء، على المستشفيات وجد 500 كمامة غير مطابقة للمواصفات، وتابع: "تبين أن تلك الكمية تم التبرع بها لمستشفى الحميات".وأضاف "القاضى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن هذه الكمامات تؤثر بالسلب على صحة الأطقم الطبية، مشيرًا إلى أن الدولة توفر الكمامات لهم، متابعا: "سنعرف من تبرع بهذه الكمامات وسنتخذ تجاهه الإجراءات اللازمة".ولفت محافظ المنيا، إلى أنه أحال مسئول المخازن بمستشفى الحميات للتحقيق والوقوف على تفاصيل هذه الكمامات ومن تبرع بها وكيف دخلت المخازن.وفى سياق آخر قال محافظ المنيا، إنه يتابع باستمرار وبشكل ميدانى تطبيق الإجراءات الاحترازية والطبية التى أعلنت عنها الدولة فى مواجهة فيروس كورونا، وتابع: "ممنوع منعًا باتًا أن يركب مواطن وسيلة نقل دون ارتداء الكمامة.. مش هنسمح لأي حد لا يرتديها بأن يتردد على أي مؤسسة حكومية أو يستقل وسيلة نقل، وسنتخذ ضده الإجراءات اللازمة".