جيهان العسال: انخفاض إصابات كورونا اليوم لا يعني الانحسار

علقت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، على انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا، اليوم، قائلة إنه من الصعب الحكم على مؤشرات انخفاض أعداد الإصابات حاليًا، متابعة: "الانخفاض يوم أو اتنين مش مقياس، ولكن نحتاج إلى عدة أيام".وأوضحت "العسال"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن فترة حضانة فيروس كورونا من يومين إلى أسبوعين.