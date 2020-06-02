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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

رامي رضوان محذرًا المواطنين من كورونا: «التزموا.. الدائرة تضيق وتقترب»

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 09:59 م
رامي رضوان
رامي رضوان
رباب الأهواني
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أعرب الإعلامي رامي رضوان، عن أمنيته بالتزام جميع المواطنين بتنفيذ الإجراءات الوقائية للحماية من فيروس كورونا.

وأضاف "رضوان"، خلال تقديم برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء الثلاثاء: "لا بد من التزام الجميع باتخاذ الإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي"، متابعا: "هناك الكثير ممن انتقدوا الذين تحركوا في فترة العيد، لكن المشكلة ليست في التحرك وإنما في الحرص على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة واستخدام المطهرات وغسل الأيدي باستمرار للوقاية من الفيروس".

وتابع: "الدائرة تضيق وتقترب، ولا أعتقد أن هناك أحدا منكم لم يعرف أحدا من أقاربه أو أصدقائه تمت إصابته بفيروس كورونا، قبل كده كنا بنسمع عن حالات، دلوقتي بقينا بنشوف مقربين منا مصابين بالمرض".

وأشار إلى أن عدم التزام المواطنين في آخر أسبوعين من رمضان هو ما جعلنا نرى القفزات في أعداد المصابين خلال عيد الفطر وما بعده.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن خروج 380 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6827 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد- 19) ارتفع ليصبح 7642 حالة، من ضمنهم الـ6827 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 47 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 27536 حالة من ضمنهم 6827 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1052 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتس آب "01553105105".

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