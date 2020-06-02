بلغاريا: 19 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 2538

أعلنت بلغاريا تسجيل 19 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع الإصابات 2538.وأفاد مقر العمليات الوطني - في بيان أوردته وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية - أنه تم إجراء 1220 فحصَا، تأكد منها إيجابية 19 حالة، مضيفًا أن هناك 1271 حالة تتلقى العلاج بالمستشفيات، بينما تعافى 1123 شخصًا.