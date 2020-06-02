وكيل «صحة البرلمان»: 300 ألف جنيه مقدم علاج كورونا بمستشفيات خاصة

قال الدكتور أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، إن بعض المستشفيات الخاصة كانت تطلب دفع مقدم 300 ألف لعلاج مصاب كورونا، وبعض المستشفيات حصلت على أكثر من ذلك خلال أسبوع واحد فقط، مشيرًا إلى أن بعض المواطنين طُلبت منهم مبالغ خيالية.وأضاف "أبوالعلا"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج حضرة المواطن، المذاع على فضائية الحدث اليوم، مساء الثلاثاء، أن المستشفيات الخاصة تبتز المواطنين في إعداد مسحات كورونا، أو تقديم العلاج اللازم، مشددًا على ضرورة الرقابة على الأسعار داخل مستشفيات القطاع الخاص.