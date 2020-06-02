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الثلاثاء 02 يونيو 2020 الموافق 10 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وزير الطيران: تخفيضات على أسعار تذاكر الرحلات الداخلية والخارجية

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 08:00 م
محمد منار
محمد منار
أحلام عبدالرحمن
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قال الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، إن حجم خسائر شركة مصر للطيران بالمليارات، وخسائر الشركات الخاصة بالملايين، مشيرًا إلى أن الدولة ساندت قطاع الطيران بشكل كبير لتدارك حجم الخسائر.

وأضاف منار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه سيتم فتح الطيران مرة أخرى خلال أسابيع، لافتا إلى أن أوروبا بدأت تفتح الطيران الداخلي.

ونوه إلى أنه في حالة إعادة فتح الطيران، سيكون هناك تخفيض على أسعار تذاكر الطيران الداخلي والخارجي.

وأكد أن قرار إعادة فتح الطيران، هو قرار رئيس الوزراء، والإجراءات الاحترازية للتعامل مع السياح، تحددها وزارة الصحة، وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية.

ولفت إلى أن رئيس الوزراء زار مطار القاهرة وشاهد الإجراءات الاحترازية المتبعة حاليا، وأشاد بها، مؤكدا أن قطاع الطيران جاهز ومستعد للفتح فور صدور القرار.

وعن إعلان بعض الدول تسييرها رحلات للقاهرة الشهر المقبل، قال الوزير، لا يمكن استقبالهم إلا إذا صدر قرار بفتح الطيران الخارجي.

وعن الإجراءات التي سيتم إتباعها في حالة الفتح، قال وزير الطيران، إنه لن تكون هناك كراسي فارغة بين الركاب، وإنما ستكون الصفوف الأخيرة بدون ركاب للتعامل مع أي طوارئ، كما يتم النظر لمسألة مرضى الضغط والقلب، الذين لا يمكن إلباسهم كمامة.

وكشف أن الوجبات ستكون في علبة مغلفة، لسهولة التعامل بين الركاب والمضيفين، مشيرا إلى أن وزارة الطيران خصصت مستشفى للعاملين بالقطاع لعلاج مصابي كورونا.

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