انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق داخل صيدلية بمصر الجديدة

أمرت نيابة مصر الجديدة بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل صيدلية "والفا سكان" بعمارة بشارع الميرغني في مصر الجديدة، لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق هائل داخل صيدلية "والفا سكان" بعمارة بشارع الميرغني في مصر الجديدة، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ6 سيارات إطفاء لمحاولة إخماد الحريق.وجرى فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتم إخماده دون وقوع أي إصابات.