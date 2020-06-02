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الثلاثاء 02 يونيو 2020 الموافق 10 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

استشاري يوضح كيفية حماية طفلك من كورونا (فيديو)

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 07:25 م
الدكتور علاء المسلمي
الدكتور علاء المسلمي
رباب الأهواني
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قال الدكتور علاء المسلمي استشاري طب الأطفال، إن الإحصائيات عن نسبة إصابة الأطفال بفيروس كورونا غير دقيقة، مشيرا إلى أن التحسن يكون ملحوظا بالنسبة للأطفال المشكوك فيهم، مشددًا على ضرورة متابعة حالة الطفل وعمل التحاليل والأشعة اللازمة حال تطور الأعراض.

وأضاف استشاري طب الأطفال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، مساء الثلاثاء، أن فيروس كورونا يأتي بأشكال وأعراض مختلفة، تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة والكحة والإسهال، متابعا: "أتعامل مع أي حالة للأطفال بشك في الإصابة بكورونا".

كما أوضح أن الوقاية بالنسبة للأطفال تتمثل في الطعام الصحي والخضار والفاكهة ولا يشترط حصولهم على مكملات غذائية، مشددًا على ضرورة تعريض الطفل للشمس وقت الظهيرة من 12 لـ 4 لمدة 20 دقيقة للحصول على الجرعة المناسبة من فيتامين د وتقوية المناعة.

• خروج 410 حالة من مستشفيات العزل

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن خروج 410 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6447 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7149 حالة، من ضمنهم الـ 6447 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1399 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 26384 حالة من ضمنهم 6447 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1005 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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