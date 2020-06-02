حاكم نيويورك: مقتل فلويد لا يعطي لأحد الحق في التخريب

أعلن عمدة مدينة نيويورك الأمريكية أندرو كومو، الثلاثاء، تمديد قرار حظر التجول حتى الأحد المقبل بعد أعمال الشغب التي اندلعت في عموم المدينة على خلفية مقتل جورج فلويد على يد أفراد من الشرطة في حادث وصف بالعنصري.وقال حاكم ولاية نيويورك في كلمة له مساء اليوم إن ما حدث لجورج فلويد لا يعطي الحق لأي شخص في الولايات المتحدة الأمريكية في التخريب والاعتداء على الممتلكات العامة.يذكر أن المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني، أعلنت أمس، أنه لا يمكن السماح باستمرار العنف والتخريب في الولايات المتحدة من قبل المحتجين الذين خرجوا إلى الشوارع اعتراضا على مقتل فلويد.وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن الحرس الوطني نزل إلى الشوارع من أجل خفض التصعيد الموجود منذ أيام في العديد من الولايات.يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعا في وقت سابق، حكام الولايات إلى توقيف المتورطين في الاحتجاجات لمدة 10 سنوات، مطالبا إياهم بعدم التردد والسماح للفوضيين بالسيطرة على الأمور.