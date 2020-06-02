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الثلاثاء 02 يونيو 2020 الموافق 10 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الخدمات الاستهلاكية» تقود ارتفاعات بورصة الكويت في ختام التعاملات

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 03:04 م
بورصة الكويت
بورصة الكويت
اكرم عمران
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واصلت مؤشرات بورصة الكويت ارتفاعها لدى أغلاق معاملات الثلاثاء، مدفوعة بصعود أسهم 6 قطاعات رئيسية، على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية.

وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.38% رابحًا نحو 18.98، ليغلق عند مستوى 5025.55 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.43% رابحًا 23.41 نقطة ليغلق عند مستوى 5461.84 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.24% رابحًا 10.12 نقطة ليغلق عند مستوى 4165.19 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.53%، رابحًا 21.44 نقطة ليغلق عند مستوى 4057.70 نقطة.

سجل حجم التداول بختام التعاملات نحو 151.7 مليون سهم بقيمة 22.8 مليون دينار كويتى عبر 6475 صفقة، وارتفعت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.63%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.56%، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.33%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.29%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.26%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.17%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.12%، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 1.44%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.21%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.09%.

وجاء سهم شركة العيد للأغذية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.19%، يليه سهم شركة مينا العقارية بنسبة 8.30%، ثم سهم شركة منازل القابضة بنسبة 6.76%، فيما تصدر سهم الشركة الكويتية للمتنزهات القائمة الحمراء بانخفاض قدره 7.06% ثم سهم شركة وربة للتأمين بنسبة 5.10%، ثم سهم شركة إيفا للفنادق والمنتجعات بنسبة 5%.

في سياق متصل، أعلنت شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي، بأن مجلس الإدارة اجتمع اليوم الثلاثاء، عبر وسائل الاتصال المرئي والمسموع، حيث تقرر تكليف آسر فهمي أبو هيبة عضو مجلس الإدارة بالقيام بمهام الرئيس التنفيذي للشركة بالتكليف طبقًا للمادة (3-2-11) من الفصل الثالث من كتاب أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، لحين الانتهاء من الإجراءات الحاصة بترشيح وتسجيل الرئيس التنفيذي طبقًا للقواعد والاشتراطات لدى الجهات الرقابية.

وأعلنت شركة المدار للتمويل والاستثمار، عن استقالة آسر عاطف فهمي أبو هيبة مدير إدارة الاستثمار المباشر بالشركة، من العمل لدى الشركة اعتبارًا من يوم 2 يونيو، حيث تم قبول استقالته اعتبارًا من تاريخه.

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