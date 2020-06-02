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الثلاثاء 02 يونيو 2020 الموافق 10 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«المصل واللقاح» عن التكالب على شراء الفيتامينات: لا تحمي من كورونا

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 03:02 م
الفيتامينات
الفيتامينات
ياسمين عباس
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قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن الأدوية المقوية للمناعة التي يتكالب عليها البعض في الصيدليات لا تقوي المناعة للإنسان العادي غير المصاب ولا تحمي من كورونا، ولكنها تحسن وتعزز عملها أثناء الإصابة.

وأوضح الدكتور أمجد الحداد، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المُذاع على فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، أنه لا داعى لفوبيا الدواء، وطالب بترك الأدوية للمصابين وليس للوقاية لأنها لا تقي في الأساس من الإصابة لأنها لا تفيد دون إصابة.

وأشار رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح إلى أن الأدوية التي تستخدم في بروتوكولات العلاج يجب أن يتم الاستعاضة عنها بالأطعمة الغنية بفيتامينات سي وغيرها، بالإضافة للتعرض لأشعة الشمس للحصول على فيتامين د.

ونوه بأنه يجب علينا أن نساعد المرضى المصابين بالفيروس بعدم سحب تلك الأدوية حتى لا تحدث أزمة بها وقت الحاجة لها.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 410 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6447 حالة حتى اليوم.

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