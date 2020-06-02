هونج كونج تمدد العمل بالقيود المفروضة لاحتواء تفشي كورونا

قررت حكومة هونج كونج تمديد العمل بالقيود المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا، عقب تسجيل عدة حالات إصابة محلية جديدة خلال الأيام الماضية، مما أثار مخاوف بشأن حدوث انتقال صامت محلي للعدوى بعد تراجع استمر أسابيع.وقال مسئولو وزارة الصحة إنه سيتم تمديد الحظر على تجمع أكثر من ثمانية أشخاص من 4 حتى 18 يونيو الجاري، كما سيتم تمديد القيود المفروضة على دخول غير المقيمين للمدينة من 18 يونيو الجاري حتى 18 سبتمبر المقبل.وسوف يتعين على المقيمين العائدين من الخارج الاستمرار في الخضوع لحجر صحي منزلي إجباري لمدة 14 يوما.