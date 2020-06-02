شبكة غازات لأجهزة العناية المركزة لحماية السوهاجية من كورونا

قال أحمد حلمي الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، إنه تم التكليف بتركيب شبكة غازات متكاملة لاجهزة التنفس والعناية المركزة وحضّانات الأطفال بمدينة أخيم، بمحافظة سوهاج بعد إصابة بعض المواطنين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).أضاف الشريف أنه خاطب الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بسرعة الانتهاء من التجهيزات اللوجستية لتشغيل أجهزة التنفس والعناية المركزة وحضّانات الأطفال؛ حفاظًا على أهالي سوهاج من عدوى وباء كورونا.وتابع أنه في الإطار المسؤولية المجتمعية، تم اتخاذ اللازم تجاه عدد كبير من الأُسر المعزولة منزليًا والمخالطين للحالات الإيجابية لفيروس كورونا بمواد غذائية يقوم بتوصيلها عدد من الشباب المتطوعين، حرصًا منه على عدم تفاقم أعداد المصابين بالوباء القاتل.وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر:" قمنا بتشكيل مجموعة عمل لخدمة أبناء سوهاج من ضمنها لجنة الأزمات بمركز أخميم وهي مجموعة من الشباب المتطوع لخدمة أبناء المركز يقوموا بعرض المشاكل والمعوقات التي تواجه القري والنجوع وسرعة الاستجابة لحلها، إضافة إلى تخصيص سيارة نقل موتى خاصة بنقل حالات الوفيات من جائحة كورونا في أخميم وقُراها.