‎أستاذ تغذية تحذر من تداول وصفات خاطئة لتقوية المناعة والتخسيس

حذرت الدكتورة جيهان فؤاد، أستاذ التغذية بالمعهد القومى للتغذية، من وصفات كثيرة خاطئة منتشرة على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى سواء كانت لتقوية المناعة أو لتقليل الوزن.وأضافت جيهان خلال مداخلة هاتفية للبرنامج "هذا الصباح"، والمُذاع علي فضائية "إكسترا نيوز"، أن من ضمن تلك الوصفات الخاطئة مكتوب فيها تناول ملعقتين فلفل أسود وملعقة زنجبيل على مياه دافئة، مؤكدة أن كمية الفلفل الأسود في الوصفة قد تسبب لمتناولها نزيف في المعدة.وأكدت أن الوصفات التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي خطيرة جدًا، ويجب عدم اتباعها، مشيرة إلى أنه يجب الحفاظ على الطعام الصحي والخضار والفاكهة والدهون الصحية والابتعاد عن الأكل المحفوظ والمعلب.وأضافت أنه يجب ممارسة الرياضة والمشي في الأماكن المفتوحة مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي، منوهة بأنه يجب اختيار أصناف صحية في الأطعمة.