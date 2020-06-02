ضبط عاطل بـ42 ألف كمامة مجهولة بالمرج

تمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، من ضبط أحد الأشخاص بحوزته 42 ألف كمامة طبية مجهولة المصدر بقصد بيعها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.البداية، أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط أحد الأشخاص حال استقلاله سيارة ملاكى بالطريق الدائري وبحوزته 42 ألف كمامة طبية مجهولة المصدر مجهزة للتصنيع دون فواتير.وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.يأتي ذلك فى إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، واضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كل مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين.