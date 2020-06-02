الاحتلال يمنع رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي 54 وقتًا خلال مايو

منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي في مدينة (الخليل) 54 وقتًا خلال شهر مايو الماضي.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الثلاثاء، عن مدير الحرم ورئيس سدنته الشيخ حفظي أبوسنينة قوله "إن سلطات الاحتلال منعت رفع الأذان 54 وقتًا خلال شهر مايو الماضي"، معتبرًا هذه الإجراءات تعديًا على حرية العبادة التي كفلتها كل الشرائع السماوية والقوانين الدولية.ومن جانبه، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد سعيد التميمي، أن إخضاع قوات الاحتلال المصلين لعمليات الابتزاز والتفتيش على البوابات الإلكترونية والحواجز العسكرية المؤدية للمسجد الإبراهيمي والبلدة القديمة من مدينة (الخليل) ومواصلة منع رفع الأذان، تأتي في إطار مساعي الاحتلال لإحلال الطابع اليهودي على المسجد بشتى الطرق، سواء من خلال منع رفع الأذان، أو من خلال إعاقة ومنع وصول المصلين للمسجد، إضافة إلى منع أعمال الترميم والصيانة، وعمل حفريات داخله، والسماح للمستوطنين بزيارته، ما يتطلب من الأمتين العربية والإسلامية والمجتمع الدولي التدخل العاجل للحد من هذه السياسة الإسرائيلية ووقفها.يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي منعت الخميس الماضي عمال لجنة إعمار الخليل من استكمال أعمال الترميم والصيانة في الحرم الإبراهيمي الشريف.وفي الثالث من الشهر الماضي.. صادق وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، على مشروع استيطاني في مدينة (الخليل) يتضمن الاستيلاء على أراضٍ فلسطينية خاصة في محيط الحرم الإبراهيمي، لإقامة طريق يمكن المستوطنين والمتطرفين اليهود من اقتحامه، فضلًا عن إقامة مصعد لهم.