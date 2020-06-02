وكيل «صحة الدقهلية»: بنعشق تراب مصر ومش هنتخلى عنها أبدًا

قال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن كل الأطقم الطبية بالمحافظة لم تترك أماكنها وموجودين في المستشفيات للعمل على إنقاذ حياة المصابين بفيروس كورونا المستجد، قائلًا: "بنعشق تراب هذا البلد، وعاملين نبطشيات لشهر أغسطس وسبتمبر ومش هنتخلى عن بلدنا أبدًا".وروى مكي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، تفاصيل إنقاذ حياة طفل عمره أقل من عامين مصاب بفيروس كورونا في مستشفى الحجر الصحي، مشيرًا إلى أن "الطفل كان له تاريخ مرضي وكان يعاني من نقص المناعة وتأخر في التطور الحركي، وأصيب بكورونا ودخل المستشفى ليلة عيد الفطر المبارك".وتابع ان الأطباء تدخلوا في حالته وتعاملوا معه بإدخاله للرعاية الحرجة عقب اشتباههم في إصابته بالفيروس نتيجة الأشعة والتحاليل التي أجربت له.ونوه بأنه عندما جاء المستشفى وأهله كانوا لا يعملون أنه مصاب بكورونا، وعقب المسحة تم التأكد من إيجابيتها وإصابته بالفيروس ومن ثم تم نقله لمستشفى الحجر الصحي بتمي الأمديد، مشددًا "على أن الأطقم الطبية في المستشفى على أعلى مستوى ولولاهم بعد الله لم نكن قادرين على إنقاذ حياته".