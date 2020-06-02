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الثلاثاء 02 يونيو 2020 الموافق 10 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني يطالب بتنظيم حملات تثقيفية عن إجراء العزل المنزلي

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 10:11 ص
رائف تمراز
رائف تمراز
إسلام نصير
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تقدم النائب رائف تمراز، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن تنظيم عدد من الحملات التثقيفية للمواطنين حول العزل المنزلى، وكيف يتم عزل مصاب فيروس كورونا فى المنزل دون أن يتحول إلى مصدر للعدوى، خاصة فى ظل تزايد أعداد المصابين خلال الأيام القليلة السابقة.

وشدد النائب - في بيان اليوم - على ضرورة أن يكون هناك المزيد من حملات التوعية فى مختلف وسائل الإعلام بلغة بسيطة يفهمها رجل الشارع البسيط بشأن العزل المنزلى والإجراءات المتبعة، على أن يكون هناك تكثيف من هذه الحملات فى المحافظات التى تشهد مزيد من أعداد الإصابة، وبالتالى هذه الخطوة من شأنها التصدي والقضاء على فكرة تفشى الفيروس فى المجتمع.

ولفت إلى أن الوعي هو العلاج الوحيد الفعال حتى هذه اللحظة فى منع الإصابة بفيروس كورونا، وحتى إن كان هناك بعض الممارسات الخاطئة التى يقوم بها البعض حتى الآن إلا أنه سيظل الوعى هو السلاح الوحيد لضمان الخروج الآمن من هذه الأزمة، ولا بد من شن مزيد من حملات التوعية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه بدون وعى لن تؤتي الجهود التى تتخذها الحكومة ثمارها، وبالتالى على المواطنين أن يكونوا أكثر حرصا ووعيا حتى لا يتفشى الفيروس فى المجتمع بصورة كبيرة.

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