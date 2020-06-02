بعد إغلاق 3 أشهر.. متاحف اليابان تفتح أبوابها مجددًا

فتحت المتاحف الوطنية في طوكيو وثلاث مناطق أخرى في اليابان أبوابها مجددًا اليوم الثلاثاء بعد ثلاثة أشهر من الإغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).واستأنف متحف طوكيو الوطني عرض بعض معروضاته حيث حجز الزوار التذاكر عبر الإنترنت مقدمًا، إذ تم اتخاذ هذا الإجراء من قبل المتحف للحد من عدد الزوار ومنع انتشار الفيروس، وفقًا لوكالة الأنباء اليابانية كيودو.من جانبه، قال ريتسوكو كوروكاوا، 70 عامًا، وهو أحد الزوار الذين كانوا يأتون إلى المتحف في كثير من الأحيان لحضور معارض خاصة قبل تفشي الوباء "أنا سعيد لوجودي هنا اليوم".كما أعيد افتتاح المتاحف الوطنية في محافظتي كيوتو ونارا غرب اليابان ومحافظة فوكوكا الجنوبية الغربية أمام الجمهور بتدابير مضادة ضد (كوفيد-19).وتطلب جميع المتاحف من الزوار ارتداء قناع للوجه وفحص درجة حرارتهم عند المدخل لضمان عدم إصابة الزائرين بالحمى.