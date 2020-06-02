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الثلاثاء 02 يونيو 2020 الموافق 10 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا تستأنف رحلاتها الجوية إلى كوريا الجنوبية الشهر الجاري

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 08:28 ص
لوفتهانزا
لوفتهانزا
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صرحت خطوط الطيران الألمانية "لوفتهانزا" اليوم الثلاثاء بأنها ستستأنف رحلاتها لكوريا الجنوبية في وقت لاحق من يونيو الجاري، في الوقت الذي يبدو فيه أن وباء كورونا (فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19) قد تخطى مرحلة الذروة بالفعل.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن بيان أصدرته الشركة أن الخطوط الألمانية تقدم ثلاث رحلات أسبوعية من إنتشون إلى ميونيخ اعتبارا من 24 يونيو، حيث تخطط الدول الأوروبية إلى تخفيف قيود الدخول على الركاب القادمين بدءا من 15 يونيو.

وقال مدير عام لوفتهانزا في كوريا أليخاندرو أرياس: "لوفتهانزا ستبذل ما في وسعها لتقوية وتكملة شبكاتها الجوية الأوروبية والقارية لتلبية احتياجات المسافرين الكوريين، والتأكد من سفر العملاء بأمان".

وكانت لوفتهانزا قد علقت جميع رحلاتها على الخطوط الجوية من إنتشون إلى ميونيخ وفرانكفورت في منتصف مارس الماضي في استجابة للتراجع الحاد في الطلب على السفر الجوي خوفا من وباء كورونا.

وتعتزم شركة الخطوط الفرنسية "إير فرانس" وشركة الخطوط الفنلندية "فين إير" استئناف رحلاتهما إلى كوريا في يوليو المقبل. ولم تعلن باقي شركات الطيران الأوروبية بما يشمل الخطوط التركية والبولندية والبريطانية عن خططها لإعادة تشغيل خدماتها إلى كوريا.

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