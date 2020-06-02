إصابة جديدة ووفاة بكورونا في تايلاند

قال متحدث باسم وزارة الصحة التايلاندية، إن البلاد سجلت حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» وحالة وفاة اليوم الثلاثاء.وقال تاوسين ويسانيوتين، وهو متحدث باسم قوة العمل الحكومية لمكافحة «كوفيد-19»، إن العدد الإجمالي للحالات في البلاد بلغ 3083، بينها 58 وفاة.وتماثل 2966 مريضًا للشفاء من المرض.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.