إصابة جديدة ووفاة بكورونا في تايلاند
الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 08:22 ص
وكالاتطباعة
قال متحدث باسم وزارة الصحة التايلاندية، إن البلاد سجلت حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» وحالة وفاة اليوم الثلاثاء.
وقال تاوسين ويسانيوتين، وهو متحدث باسم قوة العمل الحكومية لمكافحة «كوفيد-19»، إن العدد الإجمالي للحالات في البلاد بلغ 3083، بينها 58 وفاة.
وتماثل 2966 مريضًا للشفاء من المرض.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وقال تاوسين ويسانيوتين، وهو متحدث باسم قوة العمل الحكومية لمكافحة «كوفيد-19»، إن العدد الإجمالي للحالات في البلاد بلغ 3083، بينها 58 وفاة.
وتماثل 2966 مريضًا للشفاء من المرض.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.