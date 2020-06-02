ترامب: سوف نبقى البلد الأعظم فى العالم

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تبقى البلد الأعظم في العالم آمنا وسلامًا.وحسبما أفاد موقع " العربية"، قال ترامب خلال كلمته بالبيت الأبيض إن ما شهدته واشنطن أمس عار كبير، مشيرًا إلى أن أمريكا تأسست على مبدأ القانون ولابد أن لا نستسلم للكراهية أو الغضب.وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن معالجة الكراهية سوف تتم عبر القضاء.وشهدت الولايات المتحدة الأمريكية موجة من الاحتجاجات الغاضبة فى الشوارع الأمريكية، على خلفية وفاة جورج فلويد، وهو مواطن أمريكي من أصول افريقية على يد شرطي أبيض في مينيابوليس.