الحكومة: احتياطات المستلزمات الطبية بالمستشفيات تكفى لأسبوعين

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة تواجه أزمة فيروس "كورونا" بكل حزم وكفاءة، مشيرًا إلى أن اجتماع المحافظين شدد على ضرورة توفير المستلزمات الطبية.وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر"، المذاع عبر فضائية "CBC"، مساء الإثنين، أن هناك "خط ساخن" في كل محافظة يعمل 24 ساعة لمتابعة شكاوى المواطنين واستفساراتهم بشأن "كورونا"، لافتًا إلى أنه يمكن التواصل مع منظومة الشكاوى الحكومية بشأن حالات الإصابة بالفيروس.كما أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن هناك احتياطات من المستلزمات الطبية بالمستشفيات تكفي لأسبوعين.خروج 410 حالة من مستشفيات العزلوفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، خروج 410 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6447 حالة حتى اليوم.ارتفاع الحالات السلبية لـ 7149وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7149 حالة، من ضمنهم الـ 6447 متعافيًا.تسجيل 1399 إصابة جديدة و46 وفاةوأضاف أنه تم تسجيل 1399 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.المحافظات الأعلى إصابة بكوروناوتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.تجاوزنا الـ26 ألف إصابة بكوروناوذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 26384 حالة من ضمنهم 6447 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1005 حالات وفاة.وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".