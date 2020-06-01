وزير الأوقاف يعين حسن خليل مساعدا للتنسيق المجتمعي.. والفخراني للتدريب

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرارا بتعيين الدكتور حسن السيد حسن خليل مساعدًا للوزير لشئون التنسيق المؤسسي والتواصل المجتمعي والدكتور محمود عبد الخالق عبد الخالق الفخراني مساعدًا للوزير لشئون الامتحانات والتدريب، وجار إنهاء إجراءات تسلمهما العمل.يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالتوسع في جوانب التواصل المجتمعي من جهة وبشئون التدريب والتأهيل من جهة أخرى.