وزيرة الصحة: 50% من إصابات كورونا آخر أسبوعين بالقاهرة فقط

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن أعداد الإصابات بفيروس كورونا بدأت تقل عن اليوم الماضى، كما بدأ يقل تدريجيًا الاحتقان الذى كان موجودا في القاهرة الكبرى، لافتة إلى أنه تم فتح الكثير من المستشفيات، وانضم في آخر أسبوع 320 مستشفى للخدمة، فأصبحنا 376 مستشفى لاستقبال مرضى فيروس كورونا.وأضافت وزيرة الصحة، خلال لقائها بقناة "إكسترا نيوز"، أن 50% من الإصابات في آخر أسبوعين داخل القاهرة فقط وليس القاهرة الكبرى، موضحة أنه ما زالت القاهرة الكبرى من أعلى الإصابات.وتابعت: "نجري جولات في مستشفيات القاهرة الكبرى من أجل التأكد من أن جميع المواطنين في مستشفيات العزل يحصلون على الرعاية بشكل منتظم"، مستطردة: "أنا كنت في الساحل التعليمى وهى بسعة 500 سرير، وسنتوسع في الرعايات التي تتواجد بها".• خروج 410 حالات من مستشفيات العزلوأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، عن خروج 410 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6447 حالة حتى اليوم.• ارتفاع الحالات المتحولة نتائجها من إيجابية إلى سلبية لـ7149وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد- 19) ارتفع ليصبح 7149 حالة، من ضمنهم الـ6447 متعافيًا.• تسجيل 1399 إصابة جديدة و46 وفاةوأضاف أنه تم تسجيل 1399 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.• المحافظات الأعلى إصابة بكوروناوتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.• تجاوزنا الـ26 ألف إصابة بكوروناوذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 26384 حالة من ضمنهم 6447 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1005 حالات وفاة.وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتس آب "01553105105".