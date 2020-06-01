محمد فؤاد: لن أفقد وزني كي أصبح نجم النجوم

قال الفنان محمد فؤاد، إنه لم يفقد أي شيء من وزنه خلال فترة الحجر المنزلي، مؤكدًا أنه لن يعمل على ذلك حتى مستقبلا.وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامي سيد علي، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": "لن أفقد وزني لكي أصبح نجم النجوم مثلما يطلب البعض، ولكني أمارس الرياضة في المنزل بالشكل الطبيعي".ورد على كلام سيد علي، بأن فقط الوزن سيكون من أجل صحته وليس من أجل أحد، مؤكدًا أنه إذا كان من أجل الصحة فإنه سيفكر في الأمر.وكان محمد فؤاد قد وصف فيروس كورونا بأنه اختبار من الله نحن محظوطون فيه، متابعا: "إحنا زعلنا ربنا زيادة عن اللزوم، وربنا كبير وممكن ينقذ البشرية عشان ست طيبة أو راجل طيب بياكل عيش وربنا يزيح الغمة".