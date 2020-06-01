نائب محافظ القاهرة يكشف آليات تطبيق إجراءات مواجهة كورونا (فيديو)

أوضح الدكتور حسام فوزي، نائب محافظ القاهرة، دور المحافظة في تطبيق ومراقبة تنفيذ قرار الكمامة الإلزامية، قائلًا:" إن قرار الكمامة الإلزامية كنا نستشعر الوصول له منذ فترة كبيرة".وأضاف نائب محافظ القاهرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة" المذاع عبر فضائية "extra news"، مساء الإثنين، أخطرنا جميع المنشآت الحكومية بضرورة التعامل بالكمامة، وتوعية المواطنين بأهمية الكمامة حيث تساعد في تقليل نسبة الإصابات وانتشار فيروس كورونا".كما أكد نائب محافظ القاهرة، على تعقيم وتطهير المنشآت الحكومية باستمرار، بالإضافة إلى تعقيم محطات الأتوبيسات ومترو الأنفاق باستمرار.وأوضح أنه تم التنسيق مع مديرية القاهرة والتنبيه على كافة السائقين بعدم بدء العمل أو قيادة الاوتوبيسات بدون ارتداء الكمامة وعدم السماح لأي أحد استقلال الحافلة بدون ارتادء الكمامة.وأشار إلى أنه يتم تطبيق الغرامات والجزاءات على المخالفين الذين لا يرتدون الكمامات، مضيفًا أن هناك التزام كبير جدًا من المواطنين فى الشوارع بارتداء الكمامة.ولفت إلى أنه تم فرض غرامات على 30 فردا فقط بسبب عدم ارتدائهم الكمامة، مضيفًا أنه هناك صرامة فى تطبيق اجراءات مواجهة كورونا فى الشوارع.وأكمل أن الدولة تعمل على توفير الكمامات باسعار رمزية وبخمسة جنيهات للمواطنين لكى تكون فى متناول الجميع، مؤكدًا أنه سيتم تطبيق فرض ارتداء الكمامات على وسائل المواصلاتوأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الاثنين، خروج 410 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6297 حالة حتى الآن.من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7149 حالة، من ضمنهم الـ 6297 متعافيًا.وأكد متحدث الوزارة، في بيان صحفي، تسجيل 1399 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.وأوضح أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.وأشار إلى أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.وتابع أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 26384 حالة من ضمنهم 6297 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1005 حالات وفاة.