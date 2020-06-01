في ذكرى سيامته.. أبرز المعلومات عن الأنبا إسحق أسقف طما

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم، بعيد سيامة الأنبا إسحق أسقف ايبارشية طما، أسقفًا بعام 2014 بيد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.ولد الأنبا إسحق باسم مدحت عبده عزيز إبراهيم، يوم السبت 22 أكتوبر عام 1955، بمحافظة الفيوم، وفي السادسة عشرة من عمره بدأ خدمته في خدمة القرية في عام 1971.وحصل على بكالوريوس العلوم والتربية قسم كيمياء وطبيعة، بكلية التربية بجامعة القاهرة عام 1980 بتقدير جيد جدًا.وبدأ الأنبا إسحق طريق الرهبنة بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون في يوم 30 يوليو 1995، وتمت رهبنته بيد قداسة البابا شنودة الثالث، البطريرك الـ117 الراحل وفي عهد الأنبا صرابامون أسقف ورئيس الدير، فى 4 إبريل 1998 باسم الراهب القمص إسحق الأنبا بيشوي.وتمت سيامته قسًّا في 18 يوليو 2004، خلال فعاليات الاحتفال باليوبيل الذهبي لرهبنة قداسة البابا شنودة الثالث البطريرك الراحل.واختاره البابا شنودة لخدمة الكنيسة القبطية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في 19 أغسطس 2004، تحت رعاية المطران الأنبا إبراهام، مطران الكرسي الأورشليمي ودول الخليج "الشرق الأدنى".وتمت سيامة الأنبا إسحق أسقفًا عامًّا بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بالقاهرة، في 1 يونيو عام 2014، وقام قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، برئاسة قداس عيد دخول السيد المسيح أرض مصر، وفي الشهر ذاته تم اختياره ليكون أسقفًا مساعدًا للأنبا إبرام مطران الفيوم يوم 21 يونيو.