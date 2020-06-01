«عبدالغفار»: الوصول لـ100 ألف إصابة بكورونا غير مستبعد.. والوعي هو الفيصل

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن الإنسان هو كلمة السر في معركة القضاء على فيروس كورونا، لافتا إلى أن وعي المواطن الفترة المقبلة هو الذي سيحدد مدى سرعة انتشار المرض أو انحصاره.وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، أن فيروس كورونا سيأخذ في القمة فترة، ثم سينحدر كغيره من الفيروسات، منوها بأن 28 مايو الماضي توقعنا تسجيل 20 ألف إصابة بفيروس كورونا.وأكد وزير التعليم العالي، أنه من غير المستبعد أن نصل إلى 100 ألف حالة مصابة بكورونا إذا لم نلتزم بالإجراءات، متابعا: "عملنا نموذج افتراضي وأعلنا أننا سنضرب نسبة الإصابات في 5".