أحمد موسى: أرقام الإصابة بكورونا «فلتت».. وقد نصل للمليون

قال الإعلامي أحمد موسى إنَّ تسجيل أكثر من 1000 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في اليوم «مؤشر خطير جداً».

ونقل «موسى» في حلقة الإثنين من برنامجه «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، تصريح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبدالغفار، الذي قال فيه «إننا ذاهبون لتسجيل 30 ألف إصابة، وقد نصل لـ100 ألف في حال عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية».

واعتبر «موسى» أن مسألة الوصول إلى أي رقم في عدد حالات الإصابة بكورونا في مصر سواء كبير أو قليل «في أيدي المصريين».

وتابع: «الأرقام طلعت وفلتت وسوف تتوقف عند الالتزام بالتباعد الاجتماعي وغيرها من الإجراءات».

وأشار إلى «أننا قد نصل إلى مليون إصابة خلال الفترة المقبلة في حالة عدم الالتزام، بينما الالتزام سيساهم في انخفاض الإصابات».

وتابع أنَّ «كلام رئيس الوزراء [الدكتور مصطفى مدبولي] ووزير التعليم العالي خطير جداً والأعداد الحالية بسبب الخميس قبل الأخير في شهر رمضان».