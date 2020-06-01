بعد إصابة 7 نواب بكورونا.. متحدث «البرلمان»: الجلسات مستمرة في موعدها

أكد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، أن البرلمان لا بد أن ينتهي من الموازنة العامة للدولة خلال المرحلة المقبلة، رغم أزمة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن جلسات البرلمان الأحد المقبل في موعدها، وسيتم تشديد الإجراءات الاحترازية داخل البرلمان.وتابع "حسب الله"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي ويذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن هناك 7 نواب أصيبوا بفيروس كورونا، ولكن حالتهم بفضل الله مستقرة، مشيرًا إلى أن 6 نواب خضعوا للعزل في المستشفيات، وواحد منهم مقيم في المنزل.ولفت المتحدث باسم مجلس النواب إلى أن الدولة لا بد أن تتحرك في إطار تطبيق العديد من الإجراءات الاحترازية، معقبًا: الدولة مش هتفضل محلك سر.