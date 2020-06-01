توصيل الأدوية لـ2473 مخالطًا لمصابي كورونا ببني سويف

أعلن الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة صحة بني سويف، اليوم، أن المديرية مازالت تقوم باستكمال توزيع حقيبة من الأدوية والمستلزمات الطبية على المخالطين للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد عن طريق قيام الرائدات الريفيات بتوصيل الأدوية لمنازل الخاضعين للعزل المنزلي والمخالطين.وأوضح "يوسف" أنه تم توصيل الأدوية إلى 2473 مخالطًا للحالات المصابة بفيروس كورونا بجميع قرى ومراكز المحافظة منذ 30 مايو الماضي وحتى الآن بجانب تقديم الرائدات بعض الإرشادات التوعوية مع اتباع الإجراءات الوقائية التي تضمنت العديد من التوجيهات والإرشادات أثناء فترة العزل المنزلي منها عدم مغادرة المنزل والمداومة على تطهير الأسطح وتطهيرها وغسل اليدين باستمرار مع الحرص على الراحة واتباع نظام غذائي متوازن وشرب الماء الفاتر وتجنب استخدام المضادات الحيوية دون استشارة طبيب مع مراقبة درجة الحرارة وقياسها كل 8 ساعات، فضلا عن أهمية ارتداء كمامة مناسبة عند المخالطة والتخلص منها بوضعها داخل كيس.