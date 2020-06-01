تظاهرات جنوب تونس تطالب بإقالة راشد الغنوشي

نظم عاملون بوزارة الصحة وأطباء بمحافظة صفاقس جنوب تونس، اليوم، إضرابًا عامًّا بدعوة من الاتحاد الجهوي للشغل، وذلك على خلفية توقيف نقابيين.من ناحية أخرى، نفذ النقابيون في المنطقة مسيرة ضخمة، جابت شوارع المدينة، رافعين عدة شعارات من بينها "يا غنوشي يا سفاح.. يا قتال الأرواح".وتأتي هذه التحركات على خلفية توقيف نقابيين من قطاع الصحة في مدينة صفاقس اتهما بالاعتداء على نائب ائتلاف الكرامة بالبرلمان محمد العفاس خلال شهر مارس الماضي.ووفقًا لتصريحات سابقة للأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، فإن قضية إيقاف نقابيين بصفاقس، خضعت إلى ضغوطات وتعليمات سياسية جاءت من رئيس البرلمان راشد الغنوشي.يذكر أنه تم إيقاف عضوين من الاتحاد الجهوي بصفاقس يوم 6 أبريل الماضي، على خلفيّة شكوى تقدّم بها النائب عن ائتلاف الكرامة (تيار متشدد) محمد العفاس، متهمًا النقابيين بالاعتداء عليه.