248 مخالفة لعدم ارتداء الكمامة وسحب تراخيص 324 سيارة في القاهرة

أسفرت جهود أجهزة مديرية أمن القاهرة للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، عن اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 248 شخصًا مخالفًا لعدم ارتداء الكمامة، وسحب تراخيص 324 سيارة لعدم التزام قائديها بالقرار.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.