مؤشر السوق السعودي يواصل الصعود ويغلق قرب الـ7300 نقطة

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الاثنين على ارتفاع بنسبة 1.1% عند 7289 نقطة (+ 76 نقطة)، مسجلا أعلى إغلاق في نحو ثلاثة أشهر، وسط تداولات بلغت قيمتها 7ر6 مليار ريال.وبذلك يواصل مؤشر السوق صعوده للجلسة السابعة على التوالي، مسجلا خلالها مكاسب بأكثر من 570 نقطة وبنسبة بلغت نحو 5ر8%.وشهدت الجلسة ارتفاعا لأغلب الأسهم المتداولة، تقدمها سهم "سابك" بنحو 3 % عند 88 ريالا.وأنهت أسهم "معادن" و"سافكو" و"مجموعة صافولا" و"دار الأركان" و"التصنيع" تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 4 و6%.وارتفع سهم "المراعي" بأكثر من 7% عند 54 ريالا، وسط تداولات نشطة على السهم بلغت نحو 6ر2 مليون سهم.في المقابل، تصدر سهم "المراكز العربية" تراجعات اليوم بنحو 3 % عند 48ر21 ريال، وسط عمليات جني أرباح بعد مكاسب الجلسات الماضية.