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الإثنين 01 يونيو 2020 الموافق 09 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مصر تدفع بورقة سياسية تراعي احتياجات المرأة أثناء كورونا

الإثنين 01/يونيو/2020 - 02:52 م
كورونا
كورونا
كريمة أبو زيد و السيد السعدنى
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قالت مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، إن المجلس أعد ورقة حول البرامج والسياسات المقترحة بشأن خطة مصر للاستجابة السريعة للاحتياجات الخاصة بالمرأة أثناء انتشار فيروس كورونا المستجد، وتم إرسالها إلى رئيس الوزراء والوزراء المعنين، لتعد مصر هى الدولة الأولى على مستوى العالم التى تعد ورقة سياسية مقترحة تراعى احتياجات المرأة أثناء محاربة الفيروس.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب الإثنين، لمناقشة مشروعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالى 20202021، فيما يخص المجلس القومى للمرأة.

وأضافت مايا مرسى، أنه تم إطلاق النسخة الأولى والثانية من تقرير رصد السياسات والبرامج المستجيبة لاحتياجات المرأة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، والذى قام المجلس بتدشينه بهدف رصد هذه السياسيات والبرامج، وتعد مصر هى الدولة الأولى على مستوى العالم الذى أطلقت أيضا هذه الآلية لمتابعة جهود الدولة فى هذا الصدد.

وأشارت إلى أنه فى دور استباقى لمصر، فإن وزارة الخارجية قامت، بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة بقيادة تحرك دولى فى الأمم المتحدة من أجل إيلاء الاهتمام لوضع النساء والفتيات أثناء مواجهة فيروس كورونا، إضافة إلى إطلاق استطلاع رأى المصريات حول فيروس كورونا في الفترة من 4 إلى 14 أبريل 2020 والتى أظهرت نتائجها أن الجائحة ساهمت فى إحداث تغيير فى نمط الحياة مقارنة بفترة ما قبل الجائحة.

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